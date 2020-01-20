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В Украине подорожала регистрация автомобилей

20.01.2020 13:00
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В Украине подорожала регистрация автомобилей

Украинцам, которые купили автомобиль, требующий первую регистрацию, теперь придется платить больше сбора пенсионного страхования, чем раньше. Причина этого заключается в увеличении прожиточного минимума, сообщает today.ua.
В прошлом году в нашей стране прожиточный минимум составлял вначале 1853 грн, а потом — 1936 грн. С 1 января 2020 года прожиточный минимум достиг 2102 грн. Значит, увеличились связанные с этой стоимостной оценкой потребительской корзины различные сборы и штрафы.
Теперь при первой регистрации авто стоимостью не более 346 830 грн государству нужно заплатить 3% его цены. Если машина стоит не более 609580 грн, то тогда сбор составит 4%. При цене машины более 609580 грн, то 5%.
При покупке автомобиля, требующего первую регистрацию, учитывайте, что вам нужно будет заплатить ещё 3-5% его стоимости государству. Конечно, это небольшой процент, но некоторые автомобилисты, ослепленные идеей покупки машины, почему-то забывают про этот сбор. Потом они могут оказаться в неприятной ситуации.



Теги: Украина, регистрация, автомобиль, оплата
 
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