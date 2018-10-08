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В Украине на автотрассах установят устройства измерения скорости TruCam

08.10.2018 09:03
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В Украине на автотрассах установят устройства измерения скорости TruCam

С понедельника, 8 октября по территории Украинского государства в местах, где случается наибольшее количество автомобильных аварий, а также на аварийно-опасных участках дорог международного значения полицейский патруль начнет применять средства для контроля за соблюдением ПДД водителями.

Как пишет replyua.net, в частности, речь идет и о соблюдении скоростных режимов. Для этого будет применяться устройство измерения скорости TruCam, о чем сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в соцсети Facebook. 

В частности, ведомство обнародовало список автодорог, где будут установлены устройства TruCam в Украине.

В сообщении также отмечается, что устройства TruCam будут применяться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения, а также в городах, где повышен уровень аварийности. В таких местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета. 



Теги: Украина, Донбасс, трасса, скорость, автомобиль
 
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