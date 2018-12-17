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В Украине изменились правила регистрации автомобилей
В Украине были внесены некоторые изменения в постановление, относительно государственной регистрации, а также перерегистрации транспортных средств. Данные нововведения имеют непосредственное отношение к установке на автомобили газобаллонного оборудования, а также выдачи временного талона регистрации. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал Владислав Криклий, начальник главного сервисного центра Министерства внутренних дел, передает replyua.net.
«Приятная новость... Теперь еще две услуги, которые не предусматривают смены владельца, так же не будут предусматривать обязательный экспертный осмотр», - написал он. Одновременно с этим, Криклий добавил, что после регистрации в электронной очереди, собственнику автомобиля нужно будет подойти только в администратору сервисного центра, без какой-либо необходимости прохождения экспертного осмотра.
Напомним, 8 ноября текущего года Верховной Радой Украины были поддержаны новые правила растаможки автомобилей, состоящей на европейской регистрации. В законе предусматривается введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, к примеру, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 кубических сантиметров вводятся базовые ставки 50 и 100 соответственно. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150.
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, правила, автомобиль
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