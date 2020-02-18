Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink

18.02.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink

Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink, сообщает DW.
В понедельник, 17 февраля, компания Илона Маска подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.
Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.



Теги: Интернет, спутник, запуск, SpaceX
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх