SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink

18.02.2020 09:00

Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink, сообщает DW.

В понедельник, 17 февраля, компания Илона Маска подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.

Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.