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В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»
26.02.2020 12:00
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт подкнтрольного террористам "ДНР" телеканала "Юнион", передает "ДС".
Об этом сообщила сотрудница "министерства информации ДНР" Майя Пирогова в своем Telegram-канале.
На телеканал пожаловался украинский YouTube-канал InTime Ukraine. В жалобе было указано, что "Юнион" использовал их видео.
На заблокированном YouTube-канале "Юниона" было боле 56 тысяч подписчиков. Видео там не публиковались с 21 февраля.
Теги: YouTube, блокировка, телеканал, ДНР
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