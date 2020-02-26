В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»

26.02.2020 12:00

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт подкнтрольного террористам "ДНР" телеканала "Юнион", передает "ДС".

Об этом сообщила сотрудница "министерства информации ДНР" Майя Пирогова в своем Telegram-канале.

На телеканал пожаловался украинский YouTube-канал InTime Ukraine. В жалобе было указано, что "Юнион" использовал их видео.

На заблокированном YouTube-канале "Юниона" было боле 56 тысяч подписчиков. Видео там не публиковались с 21 февраля.