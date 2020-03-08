Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов

08.03.2020 17:00

Владельцы телефонов на Android достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда батарея устройства начинает стремительно садиться. Ее не хватает даже на один полноценный рабочий день, пишет Обозреватель.

Нередко проблема оказывается не в износе аккумулятора, а в использовании приложений, которые буквально пожирают энергоемкость вашего телефона.

Основная беда большинства этих приложений заключается в подключении уведомлении, работающих в фоновом режиме. Конечно, этой опцией обладают практически все игры и приложения, поэтому данная причина не является единственной. Вместе со всеми остальными нижеперечисленные приложения приводят к тому, что заряд батареи тает буквально на глазах.

Snapchat

Это приложение предназначено для передачи сведений о местоположении абонента в режиме онлайн. Это удается делать за счет использования функции геолокации.

Дополнительно пользователи регулярно используют камеру для съемок фотографий и записи видео, в этом заключается ключевая особенность, присущая этому приложению.

Более того, в интерфейсе существует дополненная реальность и активная лента, снабженная чатом. Все вместе это потребляет огромное количество энергии, даже если владелец смартфона не использует все функции Snapchat.

Значительно снизить потребление удастся, если вручную отключить геолокацию и уведомления. Однако результат даже в этом случае не будет слишком эффективным.

Netflix

Это приложение, обеспечивающее доступ пользователя к фильмам, шоу, телепрограммам, представленным на данном потоковом сервисе.

Эксперты отмечают, что именно проигрыватель является основной причиной, по которой это приложение потребляет такое количество энергии. Сюда можно добавить постоянно приходящие уведомления. Самый оптимальный вариант – удаление приложение, а весь контент лучше просматривать с официального сайта.

YouTube

Это еще одно приложение, напрямую связанное с другим популярным видеохостингом. Его проигрыватель также приводит к стремительному разряду аккумулятора смартфона.

Никаких практических рекомендация, как сократить потребление энергии, не существует, лучше его вовсе не устанавливать, а смотреть все ролики прямо на сайте.

Facebook

В список приложений, которые способствуют быстрому разряду смартфона, входят и те, что связаны с использованием популярных социальных сетей. Facebook грешит тем, что в регулярном режиме запускает в фоне большое количество энергоемких процессов, чтобы обеспечить синхронизацию различных сервисов. Их так много, что отдельно останавливаться на них даже не стоит.

Минимизировать расход аккумулятора, используя приложение Facebook, можно в подменю операционной системы Android. В настройках требуется ограничить права приложения, запретив ему использовать определенные функции на вашем смартфоне. Еще один вариант – строго контролировать продолжительность использования приложением.

Facebook Messenger

Сюда же стоит отнести и мессенджер, ставший еще одним продуктом корпорации Марка Цукерберга. При этом нужно подчеркнуть, что буквально ни один из его конкурентов (Telegram, Viber, WhatsApp) не отличаются таким высоким уровнем прожорливости, выполняя приблизительно одни и те же функции.