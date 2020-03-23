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Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

23.03.2020 15:00
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Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса, сообщает Naked Science.
Такие выводы озвучила команда французских ученых под руководством Дидье Рауля. К аналогичной точке зрения пришли и специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В работе французских исследователей приняли участие 42 пациентов, у которых методом ПЦР было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. В течение десяти дней 26 из них получали по три дозы гидроксихлорохина сульфата (200 мг/доза). Шестеро участников исследования также, в дополнение, получали антибиотик азитромицин для профилактики бактериальной суперинфекции (дозировка 500 мг в первый день курса и по 250 мг в оставшиеся четыре дня). 16 пациентов составили контрольную группу.
На шестой день терапии 70% пациентов, получавших гидроксихлорохин, по результатам вирусологических исследований были полностью здоровы. При этом от вируса избавились все испытуемые, дополнительно к гидроксихлорохину получавшие антибиотик. В контрольной группе доля излечившихся за это же время составила 12,5%. Стоит отметить, что препарат показал более высокую эффективность у пациентов с явными симптомами инфекции в дыхательных путях, нежели у тех, чья болезнь протекала бессимптомно.
Выводы французских ученых также подтвердили специалисты FDA.



Теги: лекарство, Франция, COVID-19
 
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