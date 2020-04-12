Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина

12.04.2020 15:00

Во Франции врачи зафиксировали не менее 43 случаев осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом, которых лечили гидроксихлорохином, сообщает InfoResist.

Данные опубликовало французское агентство по безопасности лекарственных средств.

«Первоначальная оценка показывает, что этот препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что с конца марта во Франции зарегистрировано 100 случаев осложнений и четыре смерти, которые связаны с экспериментальными препаратами для пациентов с коронавирусом.