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Архив - Наука и технологии

Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина

12.04.2020 15:00
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Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина

Во Франции врачи зафиксировали не менее 43 случаев осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом, которых лечили гидроксихлорохином, сообщает InfoResist.
Данные опубликовало французское агентство по безопасности лекарственных средств.
«Первоначальная оценка показывает, что этот препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19», — сообщили в агентстве.
Отмечается, что с конца марта во Франции зарегистрировано 100 случаев осложнений и четыре смерти, которые связаны с экспериментальными препаратами для пациентов с коронавирусом.



Теги: лекарство, осложнения, COVID-19
 
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