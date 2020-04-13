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Архив - Наука и технологии

Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-19

13.04.2020 13:00
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Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-19

Антиретровирусный препарат нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, сообщили японские ученые. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv, сообщает РБК.
Нелфинавир в сочетании с другими антиретровирусными препаратами. используется против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследователи из Японии изучили девять подобных препаратов и обнаружили, что нелфинавир способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже при использовании малых доз.
Ученые рекомендовали включать этот препарат в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса. При этом они отметили, что пока не существует проверенного средства для лечения COVID-19, поэтому следует тестировать эффективные противовирусные препараты.



Теги: лекарство, Япония, COVID-19
 
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