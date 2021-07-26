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В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-19

26.07.2021 09:00
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В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания Shionogi & Co. из Осаки заявила, что разработала лекарство для лечения больных коронавирусом. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Предполагается, что препарат должен нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема. Таблетки подавляют активность фермента, благодаря которому коронавирус копирует себя в клетках человека и распространяется на весь организм. Лекарство нужно будет принимать раз в день.
Планируется, что испытания, стартовавшие в этом месяце, продлятся до следующего года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже в этом году количество людей увеличат. По словам руководителя компании, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с любой международной корпорацией, чтобы распространить препарат по всему миру.



Теги: лекарство, Япония, COVID-19
 
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