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МОЗ опубликовало статистику смертности от СOVID-19 в Украине
Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%, сообщил 14 апреля Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что больше всего смертельных случаев COVID-19 зафиксировано среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые - 74%;
- совмещенные заболевания - 29%;
- сахарный диабет - 22%;
- заболевания легких - 9%;
- новообразования - 8%;
- заболевания почек - 7%.
Восемь человек из числа умерших ездили за границу за последние две недели до появления клинических симптомов, и только в одном случае был подтвержден тесный контакт с зараженным коронавирусом.
Среди скончавшихся семь медицинских работников, указали в ЦОЗ.
Средняя длительность от начала появления симптомов заболевания до смерти - 12 суток.
Все пациенты из числа умерших имели позитивный результат лобораторного исследования методом ПЦР.
Теги: Украина, смертность, статистика, COVID-19
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