Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-19

28.04.2020 14:00

Группа ученых из Сингапура составила наглядные прогностические кривые, которые показывают, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии коронавируса. Эти графики они опубликовали на специальном веб-сайте, сообщает Naked Science.

Для построения прогнозов была использована так называемая SIR-модель (Susceptible — Infected — Recovered). Она учитывает восприимчивых, инфицированных и уже переболевших индивидов в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Авторы сайта сопровождают графики сообщением, в котором указывают, что данные предназначены для образовательных и исследовательских целей и могут быть ошибочными. К тому же методика прогнозирования не вполне соответствует «сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран»: очевидно, здесь ученые имеют в виду человеческий фактор — например, насколько осторожно будут вести себя люди на улицах, как только правительства объявят первые послабления карантина.