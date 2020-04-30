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Архив - Наука и технологии

В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-19

30.04.2020 12:00
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В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-19

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно хорошие новости". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Он рассказал, что среднее время выздоровления у пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней, по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Результаты также свидетельствуют об уменьшении уровня смертности: показатель летальности в группе людей, принимавших "Ремдесивир", составляет 8%, а в группе плацебо - 11,6%.
Ожидается, что представители здравоохранения США опубликуют полные результаты исследования препарата.
Производитель препарата, биотехнологическая компания Gilead Sciences, также опубликовал предварительные результаты своего собственного исследования, которые показали, что состояние почти половины пациентов, получавших в течение пяти дней дозу "Ремдесивира", улучшились. В клиническом исследовании приняли участие 397 пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.



Теги: США, лекарство, COVID-19
 
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