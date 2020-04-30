В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-19

30.04.2020 12:00

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно хорошие новости". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Он рассказал, что среднее время выздоровления у пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней, по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Результаты также свидетельствуют об уменьшении уровня смертности: показатель летальности в группе людей, принимавших "Ремдесивир", составляет 8%, а в группе плацебо - 11,6%.

Ожидается, что представители здравоохранения США опубликуют полные результаты исследования препарата.

Производитель препарата, биотехнологическая компания Gilead Sciences, также опубликовал предварительные результаты своего собственного исследования, которые показали, что состояние почти половины пациентов, получавших в течение пяти дней дозу "Ремдесивира", улучшились. В клиническом исследовании приняли участие 397 пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.