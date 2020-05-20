Все рубрики раздела
- Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов14:00
- Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-214:00
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-1910:00
- Украина продлила санкции против российских соцсетей09:00
- Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2 (ВИДЕО)15:00
- В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-1918:00
- Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус09:00
- Описан способ бесплатного обновления Windows 7 до "десятки"15:00
- Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-1915:00
- Китайские ученые нашли коронавирус в мужской сперме14:00
Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов
Компания Facebook 19 мая представила новый сервис под названием Facebook Shops, который позволит бизнесам продавать товары напрямую покупателям в соцсетях Facebook и Instagram, сообщает НВ.
«Сейчас многие небольшие компании испытывают трудности и из-за закрытия магазинов все больше стремятся перевести свой бизнес в интернет. Наша цель — сделать покупки легкими и дать возможность любому, от владельца малого бизнеса до глобального бренда, использовать наши приложения для связи с клиентами», — заявили в Facebook.
В компании добавили, что сервис Facebook Shops позволяет бесплатно создавать единый онлайн-магазин, доступ к которому можно получить через Facebook и Instagram. Компании могут выбрать продукцию, которую будут продавать в соцсетях, настроить внешний вид своего магазина, выбрав обложку и цветовую палитру.
В Facebook сообщили, что летом запустят также сервис Instagram Shop. Сначала он будет доступным только для американских пользователей соцсети.
Теги: Facebook, сервис, интернет-магазин, Instagram
- В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность13:00
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса12:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"15:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве08:00
- Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов14:00
- В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность13:00
- В Минздраве назвали условия работы в офисах12:00
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая10:00
- Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки09:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве