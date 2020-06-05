Исследователи коронавируса огорчили лысых мужчин

05.06.2020 16:00

Лысые мужчины чаще рискуют столкнуться с тяжелым течением коронавирусной болезни, сообщает Телеканал новостей «24».

В их организме преобладают гормоны, которые помогают вирусу проникать в клетки. Речь идет об андрогенах, вызывающих потерю волос у мужчин.

Ученые из Brown University, проводившие наблюдения в испанских больницах и обнаружившие эту связь, считают, что лысина является одним из способов предсказания тяжести протекания коронавирусной инфекции.