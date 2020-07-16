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Ученые спрогнозировали значительное сокращение населения Украины
16.07.2020 16:00
Численность населения Украины к 2100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем 44,6 млн в 2017 году, сообщает ГолосUA.
Об этом говорится в исследовании ученых Вашингтонского университета, опубликованном в издании Lancet.
Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения страны, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease Всемирной организации здравоохранения.
Теги: Украина, сокращение, население
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