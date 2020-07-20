Все рубрики раздела
- Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса13:00
- Британские ученые выделили шесть форм COVID-1909:00
- Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов17:00
- Ученые спрогнозировали значительное сокращение населения Украины16:00
- Nissan представил первый электрокроссовер13:00
- В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды15:00
- Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-1908:00
- В аэропортах Киева и Львова будут делать ПЦР-тесты на коронавирус10:00
- "Южмаш" изготовит 5 тыс. электробусов для Южной Кореи14:00
- В Украине начинается тестирование е-больничных17:00
Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса
Японская ракета-носитель H-IIA вывела в космос зонд Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Амаль (Надежда) для изучения Марса, сообщает Корреспондент.net.
Отправка аппарата дважды откладывалась из-за проливных дождей, которые привели к оползням и подтоплениям на юго-западе Японии.
Запуск прошел успешно, на высоте 430 км зонд отделился от ракеты-носителя. Специалисты уже получили первый сигнал от аппарата, указано в сообщении миссии в соцсети.
Отмечается, что Аль-Амаль весит около 1350 кг, он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.
Как планируется, зонд достигнет Марса в 2021 году и проведет на орбите планеты один марсианский год, или 687 земных дней.
Цель мисси - изучить атмосферу Красной планеты и ее климат, чтобы узнать, каким образом они изменились за время существования.
Теги: ОАЭ, Марс, запуск, космический аппарат
- Китай успешно запустил "межпланетную" ракету (ВИДЕО)
- Началась международная миссия ExoMars (ВИДЕО)
- "Знаток" отправится на Марс в 2013 году
- Азаров считает, что выборы в Украине пройдут демократично
- Азаров: Мы хотим увеличить закупки морепродуктов из Норвегии
- Скандал вокруг LNG-терминала: итоги проверки сперва узнает Азаров
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса13:00
- В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля11:00
- Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации10:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- «Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»08:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля11:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"