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Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса

20.07.2020 13:00
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Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса

Японская ракета-носитель H-IIA вывела в космос зонд Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Амаль (Надежда) для изучения Марса, сообщает Корреспондент.net.
Отправка аппарата дважды откладывалась из-за проливных дождей, которые привели к оползням и подтоплениям на юго-западе Японии.
Запуск прошел успешно, на высоте 430 км зонд отделился от ракеты-носителя. Специалисты уже получили первый сигнал от аппарата, указано в сообщении миссии в соцсети.
Отмечается, что Аль-Амаль весит около 1350 кг, он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.
Как планируется, зонд достигнет Марса в 2021 году и проведет на орбите планеты один марсианский год, или 687 земных дней.
Цель мисси - изучить атмосферу Красной планеты и ее климат, чтобы узнать, каким образом они изменились за время существования.



Теги: ОАЭ, Марс, запуск, космический аппарат
 
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