Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-19

29.07.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times, передает РБК.
Как сообщили источники издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.
В то же время другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, собираются продавать свои препараты по более низкой цене. По данным Financial Times, американская Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3–4.
По словам одного из источников газеты, запрашиваемая компанией Moderna цена «вызывает существенные трудности в переговорах», так как другие производители обещают продавать свои препараты дешевле. Поэтому цена в $50–60 за курс прививок еще может измениться.



Теги: стоимость, вакцина, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх