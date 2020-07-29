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FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times, передает РБК.
Как сообщили источники издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.
В то же время другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, собираются продавать свои препараты по более низкой цене. По данным Financial Times, американская Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3–4.
По словам одного из источников газеты, запрашиваемая компанией Moderna цена «вызывает существенные трудности в переговорах», так как другие производители обещают продавать свои препараты дешевле. Поэтому цена в $50–60 за курс прививок еще может измениться.
Теги: стоимость, вакцина, COVID-19
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