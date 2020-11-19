Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев

19.11.2020 08:00

Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, для украинцев будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень. Об этом в среду, 18 ноября, в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.net.

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.