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Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса, заявили американские медики в журнале The American Journal of Emergency Medicine, сообщает Корреспондент.net.
Ученые в своей статье ссылаются на случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, непрекращающейся четыре дня. Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражение легких. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышки, у него не было.
"Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине", - сообщили ученые.
Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту.
Теги: симптом, икота, COVID-19
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