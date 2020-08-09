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Архив - Наука и технологии

Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-19

09.08.2020 11:00
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Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-19

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность, пишет Корреспондент.net.
Из-за "гонки за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата.
"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов", - заявил Гейтс.
По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты.
В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.



Теги: вакцина, опасность, Билл Гейтс, COVID-19
 
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