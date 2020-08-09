Все рубрики раздела
- Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-1911:00
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса11:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте10:00
- Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю09:00
- Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)09:00
- В Китае запустили конкурента GPS и ГЛОНАСС16:00
- Российская вакцина от COVID-19 уже проходит госрегистрацию09:00
- FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-1917:00
- Ученые нашли эффективный способ избавиться от облысения09:00
Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-19
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность, пишет Корреспондент.net.
Из-за "гонки за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата.
"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов", - заявил Гейтс.
По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты.
В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.
Теги: вакцина, опасность, Билл Гейтс, COVID-19
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-1911:00
- Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины10:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В США появится аналог Евровидения17:00
- Украина закрыла админграницу с Крымом15:00
- В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки13:00
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса11:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов09:00
- Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"