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Архив - Наука и технологии

В Польше начали производство лекарства от коронавируса

19.08.2020 12:00
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В Польше начали производство лекарства от коронавируса

Польская компания Biomed Lublin запустила в производство препарат для лечения коронавирусной инфекции, созданный на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели, сообщает Цензор.НЕТ.
"Даже если работа над вакциной будет успешной, у этого препарата будет дополнительный эффект. Польша - единственная страна в Центральной и Восточной Европе, в которой есть технологии для производства этого препарата. Действие антител в плазме крови имеет доказанный научный эффект при лечении COVID-19", - рассказал один из разработчиков препарата, доктор медицинских наук, сенатор Гжегож Челей.
Его будут выпускать в виде раствора в ампулах и вводить внутримышечно. Производство обещают закончить через шесть недель, а уже через девять - первую дозу планируют ввести первому пациенту.



Теги: лекарство, Польша, COVID-19
 
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