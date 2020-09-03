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Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах
Ощадбанк предлагает клиентам платежную карту без физического носителя. Это цифровая карта с возможностью открыть счет в гривне, долларах или евро. По функциям она полностью заменяет обычную банковскую карточку. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка, передает Минфин.
Цифровую карту можно заказать онлайн в Ощад 24/7. После заказа она будет мгновенно активирована для использования в Ощад 24/7 и в интернете. А после добавления в Apple Pay и Google Pay – для расчетов в торговых сетях.
С цифровой картой можно получить почти все банковские услуги, в частности:
быстро и удобно открыть счет в гривне, долларах или евро;
рассчитываться Apple Pay и Google Pay в магазинах, оплачивать товары и услуги через интернет;
переводить средства;
открыть депозит «Мобильные сбережения»;
обменивать валюту;
пользоваться бонусной программой «Mastercard Больше».
Пополнять виртуальную карту можно в кассах, через POS-терминалах, банкоматах и информационно-платежных терминалах Ощадбанка.
По желанию к счету цифровой карты можно заказать и получить в отделении дополнительную карту с физическим носителем.
Теги: Интернет, кредитная карта, валюта, Ощадбанк
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