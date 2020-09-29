Главная / Новости / Наука и технологии / Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину14:00
- В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-1910:00
- В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах17:00
- Пользователи сообщили о глобальном сбое мессенджера Telegram15:00
- Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за пандемии COVID-1917:00
- Польша заявила о создании лекарства от коронавируса16:00
- МВД Украины запустило онлайн-сервис для проверки водительских удостоверений14:00
- ВОЗ одобрила испытания лекарственных трав для лечения COVID-1916:00
- В Турции испытали пассажирский квадрокоптер12:00
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»16:00
Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину
29.09.2020 14:00
Министерство здравоохранения Украины обратилось к ведущим фармацевтическим компаниям мира, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом cказал глава ведомства Максим Степанов на бриифнге во вторник, 29 сентября, передает Корреспондент.net.
"На сегодня мы ведем переговоры с такими компаниями как Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Со всеми ними мы ведем переговоры о подписании соответствующих соглашений по обеспечению вакцинами нашей страны", – отметил министр.
Теги: Украина, вакцина, поставки, COVID-19
Читайте также:
- "Индекс вареников": цена на традиционное украинское блюдо резко подскочила
- Эпидемия в Украине. Заражены уже двенадцать областей
- Путин приготовил новый удар по Украине: известны сроки
- В Украине зарегистрируют российскую вакцину от свиного гриппа
- ПАСЕ просит РФ воздержаться от поставок оружия боевикам на Донбассе
- «АвтоВАЗ» прекратил поставки в Украину
- 30 сентября часть Донецка останется без воды13:00
- В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ11:00
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"10:00
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В Луганске легковое авто врезалось в жилой дом17:00
- В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями16:00
- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной12:00
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину14:00
- 30 сентября часть Донецка останется без воды13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября12:00
- В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ11:00
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"10:00
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- Свидетель убийства протестующего в Минске бежал в Украину08:00
- В Луганске легковое авто врезалось в жилой дом17:00
- В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями16:00
- В Украину идут дожди15:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября
- В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю
- В Беларуси прошла «народная инаугурация Тихановской»
- В Луганске легковое авто врезалось в жилой дом