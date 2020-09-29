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Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину

29.09.2020 14:00
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Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину

Министерство здравоохранения Украины обратилось к ведущим фармацевтическим компаниям мира, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом cказал глава ведомства Максим Степанов на бриифнге во вторник, 29 сентября, передает Корреспондент.net.
"На сегодня мы ведем переговоры с такими компаниями как Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Со всеми ними мы ведем переговоры о подписании соответствующих соглашений по обеспечению вакцинами нашей страны", – отметил министр.



Теги: Украина, вакцина, поставки, COVID-19
 
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