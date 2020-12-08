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Китайская COVID-вакцина показала 97% эффективности
08.12.2020 17:00
Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac доказали ее эффективность на уровне до 97%. Об этом заявили в индонезийской государственной фармацевтической компании Bio Farma, сообщает Корреспондент.net.
"Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают ее (вакцины - ред.) эффективность до 97%", - заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.
Bio Farma не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний, но всего в них участвовали 1 600 человек.
Представитель компании выразил ожидания, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.
Теги: , вакцина, COVID-19
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