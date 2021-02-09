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Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона
09.02.2021 16:00
Французские ученые разработали специальное устройство, позволяющее при помощи смартфона сделать тест на COVID-19, сообщает СТРАНА.ua.
Прибор, похожий на USB-накопитель, подключается к смартфону и анализирует полоску с мазком из носоглотки.
Для получения результата необходимо около 10 минут. Результат теста отображается на экране смартфона.
По словам разработчика, профессора Лилльского университета Сабин Шунериц, устройство обладает точностью сопоставимой с тестами ПЦР.
В данный момент ученые ищут спонсоров, чтобы запустить устройство в промышленное производство. Самостоятельно на базе лаборатории собственными силами они производят примерно 1 тысячу устройств в неделю.
Теги: Франция, тест, смартфон, COVID-19
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