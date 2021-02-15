Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

15.02.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщило агентство ТАСС.
"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса", - указано в заявлении ученых.
По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.
"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - утверждают в институте.



Теги: Россия, тест, штамм, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх