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Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-19

24.03.2021 08:00
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Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-19

Компания Pfizer Inc начала ранние испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках инфекции. Также изучается кандидатное противовирусное средство, вводимое внутривенно, сообщает LIGA.
Представитель Pfizer заявил, что препарат-кандидат пероральной противовирусной терапии показал высокую активность против SARS-CoV-2 в лабораторных исследованиях.
Как отмечается, кандидат Pfizer, названный PF-07321332, представляет собой ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса в клетках.
По словам компании, ингибиторы протеазы эффективны при лечении других вирусных патогенов, таких как ВИЧ и вирус гепатита С – как сами по себе, так и в сочетании с другими противовирусными препаратами.
Pfizer считает, что этот препарат может обеспечить хорошо переносимое лечение от COVID-19.
Компания также изучает кандидатное противовирусное средство, вводимое внутривенно, в рамках раннего испытания на госпитализированных пациентах с COVID-19.
"Вместе эти два (пероральные и внутривенные кандидаты) могут создать парадигму комплексного лечения, которая дополняет вакцинацию в тех случаях, когда болезнь все еще возникает", – сказал глава подразделения глобальных исследований, разработок и медицины Pfizer Микаэль Дольстен.



Теги: таблетки, Pfizer, COVID-19
 
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