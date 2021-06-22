В работе Google произошел глобальный сбой

22.06.2021 10:00

Пользователи сообщили о сбое в работе Google. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает LIGA.

Жалобы активно поступают из США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

Число жалоб начало резко расти примерно в 7:30 и к 9:28 по Киеву достигло 2500.

Среди полученных сервисом жалоб 71% посвящен проблемам с сайтом, еще 28% — сложностям с авторизацией.