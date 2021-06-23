В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua"

23.06.2021 17:00

Региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" стартовал в Славянске сегодня, 23 июня. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА.

Он проводится с целью содействия инновационному развитию Донецкой области, ускорения внедрения Smart-технологий, а самое главное - популяризации робототехники среди детей и молодежи региона.

"Рад приветствовать вас на очередном региональном фестивале по робототехнике "RoboSmart Dn.Ua". Это фестиваль молодых, креативных, энергичных. Недаром мы его запланировали и проводим накануне Дня молодежи. Наш фестиваль собрал людей, которые нацелены на то, чтобы как можно эффективнее реализовать свой потенциал для собственного благополучия и благосостояния общества в целом ", - поздравил участников с открытием фестиваля первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз.

В рамках фестиваля участники детских команд по робототехнике представят интересные роботизированные проекты, направленные на решение насущных проблем общества. С целью активизации развития региональной сети лабораторий, студий, кружков по робототехнике, привлечение школьников к процессам конструирования и программирования, в онлайновом формате проводятся мастер-классы, в которых могут принять участие потенциальные тренеры и будущие участники кружков по робототехнике.

Жюри определит 1,2,3 места в младшей и старшей лигах. Но подарки, грамоты и кубки получат все команды-участники.