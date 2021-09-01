Microsoft объявила дату релиза Windows 11

01.09.2021 13:00

Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Дату выхода релиза Microsoft сообщила в своем корпоративном блоге, передает LIGA.

Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов. Сначала обновление будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям. Затем со временем обновление будет распространяться на устройства, уже находящиеся на рынке, на основе интеллектуальных моделей, которые учитывают соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, показателям надежности, возрасту устройства и другим факторам, влияющим на процесс обновления.

11 ключевых особенностей Windows 11: