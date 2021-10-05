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В Facebook произошел крупнейший в истории сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой, сообщает Корреспондент.net.
Сервисы стали одновременно недоступны в понедельник, 4 октября, примерно в 18:40 по киевскому времени. Этот сбой носил глобальный характер.
"Отключение Facebook <...> стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", - отмечается на странице сервиса Downdetector (отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов) в Twitter.
Сервисы оставались недоступными около семи часов и вызвали проблемы в работе Netflix, Zoom, YouTube и Viber, а также онлайн-банкинга Bank of America.
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что работа сервисов возобновляется.
"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режиме. Извините за сбой сегодня - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", - написал миллиардер.
Официальной причины коллапса в Facebook пока не называли. Эксперты же утверждают, что сбой произошел, вероятнее всего, из-за непрофессионального массового обновления маршрутизаторов сотрудниками компании.
Теги: Facebook, сбой, Марк Цукерберг
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