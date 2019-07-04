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В работе Facebook произошел масштабный сбой
04.07.2019 09:38
Пользователи по всему миру 3 июля сообщают о неполадках в работе социальной сети Facebook.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается мониторингом интернет-ресурсов.
Проблемы в работе возникли у пользователей США, Европы и Франции. Также сбой в работе Facebook зафиксирован в Украине с 16:53 (по киевскому времени). Отмечается, что в Facebook в сообщениях и ленте перестали отображаться фотографии и изображения, в мессенджере соцсети пропала возможность переслать фотографии.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, социальная сеть, Facebook, сбой
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