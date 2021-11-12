Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE

12.11.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE

Президент США Джо Байден подписал закон, которым запрещается использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает Интерфакс.
Законопроект был единогласно одобрен Сенатом США 28 октября текущего года, а Палатой представителей США - в начале ноября.
Законом предусматривается, что американская Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не должна рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, которое представляет неприемлемый "риск для национальной безопасности".
По словам комиссара FCC Брендана Карра, с 2018 года ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи". Кроме того, FCC может отозвать разрешения, выданные китайским компаниям ранее.



Теги: США, запрет, Huawei Technologies, ZTE
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх