В "Дие" появилась функция онлайн-опросов

08.02.2022 16:00

В приложении "Дия" появилась новая услуга – онлайн-опросы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Diia Summit 2022 в Киеве.

"В "Дие" запускается услуга "опрос" – первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан - это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас это фактический старт цифрового народовластия", - заявил он.

Президент также озвучил первые вопросы, которые вынесены на голосование.

"Это разминка, тест для системы, репетиция. Сегодня в "Дие" появились новые цифровые услуги. Какая, на ваш взгляд, является наиболее полезной? Изменение места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос? Выбирайте свой вариант, смотрите, как работает электронная демократия в "Дие", влияйте на развитие цифрового государства", - сказал он.

Второй вопрос, который вынесен в опрос, это как назвать программу, согласно которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.