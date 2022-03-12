"Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся

12.03.2022 13:00

"Укрзалізниця" запустила новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com.

На нем содержится актуальная информация о:

- эвакуационных рейсах;

- международных маршрутах;

- работе вокзалов;

- очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

Кроме того дополнительная информация доступна на таких ресурсах компании:

https://t.me//UkrzalInfo (Telegram),

https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link (instagram)

https://invite.viber.com/ (Viber),

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia (Facebook),

https://www.uz.gov.ua (официальный сайт)

https://uz-vezemo.com/ (сайт для пассажиров)

https://zalizna-dopomoga.info (відправка гуманітарної допомоги залізницею)

Контакт-центр: 0 800 503 111, 044 465 33 44.