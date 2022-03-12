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Архив - Наука и технологии

"Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся

12.03.2022 13:00
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"Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся

"Укрзалізниця" запустила новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com.
На нем содержится актуальная информация о:
- эвакуационных рейсах;
- международных маршрутах;
- работе вокзалов;
- очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.
Кроме того дополнительная информация доступна на таких ресурсах компании:
https://t.me//UkrzalInfo (Telegram),
https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link (instagram)
https://invite.viber.com/ (Viber),
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia (Facebook),
https://www.uz.gov.ua (официальный сайт)
https://uz-vezemo.com/ (сайт для пассажиров)
https://zalizna-dopomoga.info (відправка гуманітарної допомоги залізницею)
Контакт-центр: 0 800 503 111, 044 465 33 44.



Теги: информация, Укрзализниця, сайт, эвакуация
 
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