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«Укрзализныця» планирует подорожание билетов
Комания «Укрзализныця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки.
Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, передает donpress.com.
По его словам, повышение цены произойдет дважды в этом году.
«В этом году мы в финансовом плане предусматриваем двухэтапное повышение стоимости перевозок», — заявил представитель компании.
Рязанцев также сообщил, что большой ущерб от льготных пассажирский перевозок покрывают грузовые. В 2018 году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен.
«К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещения за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен в год. Соответственно, ничего не может существовать даром. Мы должны поднимать тарифы, для того, чтобы удерживать и балансировать Укрзализныцю на ключевом результате «, — заявил директор по экономике и финансам Укрзализныци .
Пока нет официальной информации от компании, насколько вырастут тарифы.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, финансы, билеты, пассажиры, бюджет, Укрзализниця, подорожание, тарифы, перевозки
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