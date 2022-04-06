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В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"
06.04.2022 15:00
Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net.
Действия файтинга Musk vs Putin проходят на фоне разрушенного Мариуполя, в качестве саундтрека используется "Ой у лузі червона калина" в исполнении солиста группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.
После того, как будет одержана победа над захватчиками, в игре можно сделать пожертвование на нужды ВСУ, в настоящее время разработчики уже собрали $10 000.
Теги: Путин, видео, онлайн игра, Кадыров, Илон Маск
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