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Архив - Наука и технологии

В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"

06.04.2022 15:00
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В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"

Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net.
Действия файтинга Musk vs Putin проходят на фоне разрушенного Мариуполя, в качестве саундтрека используется "Ой у лузі червона калина" в исполнении солиста группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.
После того, как будет одержана победа над захватчиками, в игре можно сделать пожертвование на нужды ВСУ, в настоящее время разработчики уже собрали $10 000.



Теги: Путин, видео, онлайн игра, Кадыров, Илон Маск
 
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