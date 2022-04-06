В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"

06.04.2022 15:00

Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net.

Действия файтинга Musk vs Putin проходят на фоне разрушенного Мариуполя, в качестве саундтрека используется "Ой у лузі червона калина" в исполнении солиста группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.

После того, как будет одержана победа над захватчиками, в игре можно сделать пожертвование на нужды ВСУ, в настоящее время разработчики уже собрали $10 000.



