Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ

01.07.2020 08:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.

"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.

Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.