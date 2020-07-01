- Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ08:00
- Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-1909:00
- Оппозиция Тайваня захватила здание парламента17:00
- Министр обороны Сербии заболел коронавирусом после парада в Москве15:00
- В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход12:00
- ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе13:00
- Черногория открыла границы для украинцев17:00
- Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)13:00
- В Южной Корее заявили о начале второй волны коронавируса08:00
- В Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко09:00
Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.
"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.
Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.
Теги: президент, Путин, Конституция, Кадыров
- Путин заявил, что решение остаться ему у власти на следующий срок, зависит о его настроений
- Госдума РФ поддержала снятие ограничений на число президентских сроков
- В Украине создана Конституционная Ассамблея
- Новый закон о Кабмине: премьер-министра назначает президент
- Кравчук: Придется продолжить реформирование политической системы
- Путин не хочет обострять отношения с западными партнерами
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)08:00
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ15:00
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области10:00
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)09:00
- "ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения09:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ08:00
- В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье17:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину13:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня10:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- "ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ
- Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары