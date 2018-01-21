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Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений
Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.
Об этом "Интерфакс-Украина" заявили в Администрации главы украинского государства в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о наличии не публичных контактов между главами двух государств.
"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - отметили в пресс-службе президента Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о не публичных контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал Песков в эфире одного из российских телеканалов, добавив, что это "обычная практика". По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.
Теги: Украина, Россия, президент, Путин, Порошенко
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- Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины18:05
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