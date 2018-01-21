Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений

21.01.2018 19:22

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.



Об этом "Интерфакс-Украина" заявили в Администрации главы украинского государства в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о наличии не публичных контактов между главами двух государств.



"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - отметили в пресс-службе президента Украины.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о не публичных контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал Песков в эфире одного из российских телеканалов, добавив, что это "обычная практика". По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.