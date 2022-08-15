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Архив - Наука и технологии

В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами

15.08.2022 10:00
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В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами

Центр противодействия дезинформации при СНБО рассказал о 4 чатах, в которых можно сообщить об оккупантах, коллаборантах и мародерах. Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграмме.
StopRussia | MRIYA получает информацию о фейковых ресурсах, которые модераторы проверяют и призывают граждан блокировать.
Stop Russia War (@stop_russian_war_bot) позволяет отправить сообщение о позициях и размещении техники врага.
"Найди изменника!" (@Traitor_Search_bot) создан, чтобы сообщать об изменниках и коллаборантах, а также интернет-агентах, которые передают россиянам важную информацию или поддерживают их в соцсетях.
"Стоп мародер!" (@stop_marauder_ua_bot) собирает информацию о мародёрах, которые разворовывают имущество во время войны.



Теги: СНБО, борьба, дезинформация, чат-бот
 
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