Главная / Новости / Наука и технологии / Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев15:00
- Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера10:00
- "Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков17:00
- В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб13:00
- В Дії появилось пенсионное удостоверение17:00
- Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины17:00
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)11:00
- В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами10:00
Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев
25.09.2022 15:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Его создали для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи. Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину.
Как пользоваться чат-ботом "Minre_1548_Help_Bot":
- Необходимо оставить свой номер телефона.
- Вам позвонит оператор, которому нужно объяснить цель обращения.
Теги: помощь, эвакуация, депортация, МинВОТ, чат-бот
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы14:00
- Зеленский создал на Луганщине 20 военных администраций10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год17:00
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке08:00
- "Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка15:00
- Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев15:00
- Завтра в Украину придет потепление13:00
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов11:00
- В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Мариупольские переселенцы провели всеукраинскую акцию "Мариуполь - это Украина"16:00
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы14:00
- Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"12:00
- Зеленский создал на Луганщине 20 военных администраций10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- "Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе
- Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год
- Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен
- Враг обстрелял Запорожье - есть жертвы
- Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке
- Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"