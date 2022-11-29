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В Минцифры пообещали терминалы Starlink для "пунктов несокрушимости"
29.11.2022 13:00
Министерство цифровой трансформации планирует со временем установить терминалы спутниковой связи Starlink в "пунктах несокрушимости". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".
Он также отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.
Теги: Кабмин, StarLink, Пункт несокрушимости
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