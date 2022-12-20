В России заявили об обстреле Белгородской области

20.12.2022 13:00

В Российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненный. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья.

В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города", - отметил он.