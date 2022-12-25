В воздушном пространстве Украины зафиксировали Санту

25.12.2022 11:00

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало на своей Facebook-странице скриншот карты проекта Flightradar24, на котором зафиксирован полет над Украиной оленьей упряжки Санты.

"Воздушные силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", - гласит подпись к скриншоту.

По традиции Санта-Клаус накануне католического Рождества вылетает с Северного полюса, чтобы развезти подарки. Его передвижение отображается на сайте проекта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире.