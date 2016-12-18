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Освобожденный из плена «Киборг» Колодий наотрез отказывается встречаться с Порошенко

18.12.2016 22:13
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Освобожденный из плена «Киборг» Колодий наотрез отказывается встречаться с Порошенко

Как сообщали ранее СМИ, из плена боевиков спустя 2 года был освобожден легендарный киборг Тарас Колодий.
Его освобождение было возможно исключительно благодаря церкви, никакого участия никто из украинской стороны, тем более власти участия не принимал, пишет Точка Зору.
Тарас очень сильно устал, он сломан и очень болен. Об этом сообщает корреспондент elise.com.ua
«В ближайшее время Тарас будет в Киеве, мы его все ждем а особенно Порошенко для очередного пиара. Представители Порошенко уже говорили с нашим Героем, однако он (ред. Колодий) наотрез отказался встречаться с кем либо с нынешней власти считая их, как бы это мягче выразится, скажем просто предателями. Передайте читателям, что освободили Тараса при участии добрых людей имеющие большое влияние в Православном мире. Никто, а тем более Порошенко за два года палец об палец не ударили чтобы освободить киборга» — говорит в телефонном разговоре наш корреспондент Виталий Глюдзо из Киева.
Стоит отметить, что Порошенко в своем Твиттере уже успел сообщить новость о том, что СБУ ему передало информацию о том, что освободили Киборга:



Теги: Донбасс, киборг, освобождение, плен
 
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