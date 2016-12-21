- Донбасс в Харькове громит Витязь (ВИДЕО)17:48
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
Принят срочный законопроект о гарантиях вкладчикам "ПриватБанка
Депутаты украинского парламента разрешили дополнительные гарантии вкладчикам самого крупного финансового учреждения страны. Помимо всего прочего, предусматриваются гарантии по вкладам физических лиц на сумму более 200 тысяч гривен.
Во вторник, 20 декабря, Верховная Рада Украины приняла срочный законопроект о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности по обеспечению государством вкладов физических лиц", сообщает "Диалог UA".
Данный документ, принятый вчера, предусматривает предоставление дополнительных гарантий для вкладчиков национализированного "ПриватБанка". Помимо этого, гарантии предоставляются и вкладчикам государственного (ранее – коммерческого) "Укрэксимбанка".
Срочный законопроект подал в парламент 20 декабря президент Украины Петр Порошенко.
"Для усиления защиты вкладчиков "ПриватБанка" в качестве безотлагательного я подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. Они будут такие же, как для "Ощадбанка" – банка, полностью принадлежащего государству", – сообщил глава государства.
Стоит отметить, что, согласно данной правовой норме, государственные гарантии по вкладам физлиц в государственных банках предусматривается на сумму более 200 тысяч гривен.
Государственные гарантии для вкладчиков банков с государственной долей в 100 % сохраняются на полную сумму их вкладов.
Ранее Национальный банк Украины выделил "ПриватБанку" 15 миллиардов гривен для решения вопроса рекапитализации, а также для минимализации последствий паники, связанной с национализацией крупнейшего банка страны.
Напомним, журналисты рассказали, как люди в панике снимают наличку с карточек "ПриватБанка", опасаясь, что после его национализации их денежные средства будут заблокированы.
Ранее сообщалось, что ежедневно люди из банка стали выводить около 2 миллиардов гривен, узнав, что "ПриватБанк" национализирован и теперь находится в собственности государства.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, гарантии, вкладчики
- Показания работодателей убийц сотрудников "Приватбанка" шокировали (ВИДЕО)
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- Умер отец одного из подозреваемых в убийстве работников "ПриватБанка"
- Финансовая эвакуация: с киевского майдана уходят деньги
- Нардеп Вилкул сорвал эфир «черного зеркала. Устроив скандал и заявив, что в Украине произошел переворот. ВИДЕО
- В «ПриватБанке» рассказали, что слухи о банкротстве идут из России
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Донбасс в Харькове громит Витязь (ВИДЕО)17:48
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»