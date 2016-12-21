Принят срочный законопроект о гарантиях вкладчикам "ПриватБанка

21.12.2016 09:31

Депутаты украинского парламента разрешили дополнительные гарантии вкладчикам самого крупного финансового учреждения страны. Помимо всего прочего, предусматриваются гарантии по вкладам физических лиц на сумму более 200 тысяч гривен.

Во вторник, 20 декабря, Верховная Рада Украины приняла срочный законопроект о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности по обеспечению государством вкладов физических лиц", сообщает "Диалог UA".

Данный документ, принятый вчера, предусматривает предоставление дополнительных гарантий для вкладчиков национализированного "ПриватБанка". Помимо этого, гарантии предоставляются и вкладчикам государственного (ранее – коммерческого) "Укрэксимбанка".

Срочный законопроект подал в парламент 20 декабря президент Украины Петр Порошенко.

"Для усиления защиты вкладчиков "ПриватБанка" в качестве безотлагательного я подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. Они будут такие же, как для "Ощадбанка" – банка, полностью принадлежащего государству", – сообщил глава государства.

Стоит отметить, что, согласно данной правовой норме, государственные гарантии по вкладам физлиц в государственных банках предусматривается на сумму более 200 тысяч гривен.

Государственные гарантии для вкладчиков банков с государственной долей в 100 % сохраняются на полную сумму их вкладов.

Ранее Национальный банк Украины выделил "ПриватБанку" 15 миллиардов гривен для решения вопроса рекапитализации, а также для минимализации последствий паники, связанной с национализацией крупнейшего банка страны.

Напомним, журналисты рассказали, как люди в панике снимают наличку с карточек "ПриватБанка", опасаясь, что после его национализации их денежные средства будут заблокированы.

Ранее сообщалось, что ежедневно люди из банка стали выводить около 2 миллиардов гривен, узнав, что "ПриватБанк" национализирован и теперь находится в собственности государства.