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Российским маньякам нужна тотальная «зачистка» Украины - Тымчук

21.12.2016 10:33
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Российским маньякам нужна тотальная «зачистка» Украины - Тымчук

“Очередной путинский упырь, некий «ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России» Михаил Александров: "Нам нужно использовать момент, когда ВСУ нарушит перемирие. Как только перемирие нарушится, должно начаться крупномасштабное наступление войск Донбасса при поддержке нашей авиации и дальнобойных систем... Уже на уничтоженные позиции, будут выдвигаться войска Донбасса, которые будут зачищать ее просто". Об этом написал на своей странице в Фейсбуке координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Российским маньякам-людоедам мало, что они залили украинский Донбасс кровью украинцев в своей проклятой «гибридной войне». Им нужна уже открытая агрессия, авиационные бомбардировки и ракетные обстрелы территории Украины, «просто» тотальная «зачистка». Маниакальный шизофренический бред как раз в духе МИД России и человеконенавистнического режима Путина в целом… К тому, что весь мир уже прекрасно знает, как вину за свои провальные наступления на Донбассе и срывы любых мирных договорённостей московские ублюдки лихо сваливают на Киев.
Направляю СБУ депутатский запрос с просьбой дать оценку данному заявлению российского подонка в личине «доктора политических наук» (да, российским докторам наук другие доктора нужны) и возбудить уголовное дело по его людоедским призывам. Также надеюсь, что в Европе подобные заявления не останутся без внимания – хотя против подобных путинских шавок нужен только один вид персональных санкций: публичная стерилизация.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, зачистка
 
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