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Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина
Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента РФ в Москве.
Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23, пишут Вести.
Как объяснил суду следователь, "1 марта 2014 гражданин Украины, самоустранившись 21 января 2014-го неконституционным способом от полномочий президента Украины. И. пребывая в неустановленном месте РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины".
"Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения", - аргументировал следователь.
Документ ему нужен, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи. А для этого нужен именно оригинал документа. Суд разрешил выемку и изъятие заявления Януковича из администрации РФ. Срок действия решения - 30 дней.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Киев, Путин, суд, Администрация президента
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