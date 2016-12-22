Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина

Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента РФ в Москве.

Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23, пишут Вести.

Как объяснил суду следователь, "1 марта 2014 гражданин Украины, самоустранившись 21 января 2014-го неконституционным способом от полномочий президента Украины. И. пребывая в неустановленном месте РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины".

"Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения", - аргументировал следователь.