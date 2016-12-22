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Украина готова к круглосуточной работе пунктов пропуска в зоне АТО, – Госпогранслужба
Украина готова к круглосуточной работе пунктов пропуска и к открытию новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе. Но есть ряд нюансов. Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.
«Если бы не обстреливали КПВВ, режим их работы был бы круглосуточный. А так они могут работать только днем. Во время обстрела закрываются. Со стороны незаконных вооруженных формирований создаются искусственные препятствия, чтобы люди себя чувствовали менее комфортно. На КПВВ наших военнослужащих достаточно. Но с противоположной стороны создают препятствия, которые и сказываются на людях», – сказал он.
Назаренко напомнил, что сегодня в пределах Донецкой и Луганской областей функционируют 5 автомобильных КПВВ, определены 6 дорожных коридоров. Как один из путей уменьшения нагрузки на КПВВ и уменьшение очередей – увеличение количества пунктов, в частности, за счет запуска КПВВ «Золотое» в Луганской области.
Новые районы для пунктов пропуска могут определить местные власти – это их прерогатива. «Ответственность за открытие КПВВ в общей системе АТО несут местные администрации. Они определяют, обустраивают, а мы несем там службу. Украинское государство готово открывать новые КПВВ, но с той стороны (со стороны "ДНР" и "ЛНР", – прим.) мы встречаем непонимание ситуации и нежелание облегчить гражданам пересечение линии разграничения», констатировал глава Госпогранслужбы.
Источник: dnews.dn.ua.
Теги: Украина, Донбасс, АТО, КПП
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